ائتلاف النزاهة: المراقبون الدوليين قالوا إن انتخابات مصر فيها روح والناس تشارك بسعادة

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، إنه لم يتم رصد أي خروقات أو مخالفات في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر، والمتابعين الدوليين أكدوا ذلك.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" :"لم نرصد أي خروقات أو مخالفات والمتابعين الدوليين أكدوا ذلك، وحينما سألوا عن مظاهر الغناء والاحتفالات في الشوارع، كانوا مستغربين الناس فرحانة ليه، وكله يرفع علم مصر، فأوضحنا لهم التحديات التي كانت تواجه الدولة".

وأشار إلى أن المرشحين الأربعة متوحدين على القضايا المصرية والعربية والقومية، وخاصة القضية الفلسطينية، مضيفًا :"أحد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية تحدث عن المختلف والمميز في مصر، و قال إن الانتخابات المصرية فيها روح والناس بتشارك بفرحة وسعادة.. وقلنا لهم المصريين في الفرح والحزن والحرب بيغنوا".