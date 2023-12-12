اعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن مفاجاة صادمة لجماهير الزمالك عبر حسابة الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام صادق : 🚨الزمالك يعلن انضمام فتوح وصبحي والزناري إلى التدريبات الجماعية استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.