عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تعالج التهاب الحلق.. تعرف عليها

أطعمة تعالج إلتهاب
أطعمة تعالج إلتهاب الحلق

هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها لتخفيف أعراض التهاب الحلق وتسريع عملية الشفاء. إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة بحسب ما نشره موقع هيلثي :

حيل بسيطة تحميك.. أطعمة لها مفعول السحر في الوقاية من أمراض الشتاء

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

أطعمة تعالج إلتهاب الحلق 

السوائل الدافئة: تناول السوائل الدافئة مثل الماء المغلي، الشاي الأخضر، الشاي العشبي، والحساء الدافئ يمكن أن يساعد على ترطيب الحلق وتخفيف الألم.

الأطعمة اللينة والمهروسة: تناول الأطعمة اللينة والمهروسة مثل الشوربة الدافئة، البطاطس المهروسة، الأرز المسلوق، والعصائر المهروسة يمكن أن يساعد في تجنب إلحاق المزيد من الضرر بالحلق وتسهيل عملية البلع.

العسل: يعتبر العسل خيارًا طبيعيًا مهدئًا للحلق وله خصائص مضادة للبكتيريا، يمكن إضافة العسل إلى الشاي الدافئ أو تناوله على ملعقة صغيرة.

الزبادي: يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، قد يكون تناول الزبادي المخمر مفيدًا لتهدئة الحلق وتعزيز الشفاء.

الفواكه والخضروات الناعمة: تناول الفواكه المهروسة مثل الموز والأناناس، والخضروات المطهوة بشكل جيد مثل الجزر والبطاطس يمكن أن يكون مفيدًا لتوفير العناصر الغذائية الهامة وتساهم في تعزيز الشفاء.

مشروبات الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مهدئًا للحلق وله خصائص مضادة للالتهابات. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق غلي قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يمكن إضافة العسل وشربه.

البقدونس والثوم: يُعتقد أن البقدونس والثوم لهما خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للحلق، يمكن إضافة البقدونس المفروم أو الثوم المهروس إلى الأطباق لإضافة النكهة والفوائد الصحية.

يجب الإشارة إلى أنه يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، وأن هذه النصائح لا تعد بديلاً عن الرعاية الطبية يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة أعلاه لا تعتبر استشارة طبية ولا تغني عن استشارة الطبيب، إذا كانت لديك أعراض التهاب الحلق المستمرة أو الشديدة، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة والحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

الأطعمه التهاب الحلق أطعمة تعالج إلتهاب الحلق العصائر المهروسة الشوربة الدافئة الأطعمة اللينة والمهروسة الفواكه والخضروات الناعمة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مشروبات تعالج احتقان الحلق في ثوان

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

من مطبخك.. 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مع التقلبات الجوية.. طرق طبيعية للتخلص من السعال والبلغم

محمد سليمان عبد المالك: تقديم "صوت وصورة" في 30 حلقة الأنسبl خاص

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال على رفح وخان يونس

الرئيس أعطاهم حقهم.. لجان الانتخابات الرئاسية تتيح مترجمة إشارة للصم والبكم

وظائف جديدة بالبترول.. الوزارة تحذر المواطنين لهذا السبب

اقبال كبير من الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بأسوان.. صور

الانتخابات الرئاسية.. المصريات يواصلن تصدر المشهد في ختام الماراثون بأكتوبر | صور

حسام زكي: الجامعة العربية تتابع اللجان الانتخابية ..وإقبال المصريين متوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ