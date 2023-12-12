الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية .. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن الطقس سيكون ، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن تأثير المنخفض الجوي سيستمر إلى يوم غد الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والاربعاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

وأفادت الدائرة بأن طقس الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.