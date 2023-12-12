عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية .. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن الطقس سيكون ، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل   والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن تأثير المنخفض الجوي سيستمر إلى يوم غد الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة  وتسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والاربعاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

وأفادت الدائرة بأن طقس الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأرصاد الجوية الفلسطينية الأرصاد الجوية المواطنين أرصاد الجوية ارتفاع الموج الأرصاد الجوية البحر متوسط السيول والفيضانات الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة تونجا في المحيط الهادئ

بسبب سوء الحالة الجوية.. جامعة تعلق الدراسة بالسعودية

هطول أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

ترشيحاتنا

بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل آخر أيام الانتخابات الرئاسية

مسيرات تجوب الإسكندرية لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

باكستان.. مصرع 23 من مسؤولي الأمن وإصابة آخرين في هجوم مسلح

الوضع كارثي.. مصادر طبية فلسطينية: الإسهال والإنفلونزا والجدري تنتشر بين النازحين

تصعيد جديد.. الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "المضايقات المتتالية"

مصر تختار الرئيس.. صورة مميزة من لجان التصويت بالمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ