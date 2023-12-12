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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط بجيش الاحتلال والحصيلة في ارتفاع مستمر

الاحتلال
الاحتلال


أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط في الجيش برتبة رائد متأثرا بإصابته التي سبق وتعرض لها خلال أجواء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.


 وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاحتلالية مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في معارك غزة . 
 

وأصيب عدد كبير من جنود الاحتلال الصهيوني في معارك غزة التي تشنها عليهم المقاومة الفلسطينية بالمئات.
 

وسقط وفق الإحصاء الإسرائيلي المعلن عنه فقط 105 قتيل في معارك غزة والعدد مرشح للزيادة كل يوم.

ورغم كل ذلك القتل والدمار منحت الخارجية الأميركية، السبت، موافقتها على بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل التي تشنّ حربا على قطاع غزة الفقير والمُحاصر، أدت إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني منذ اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي.

والصفقة التي تبلغ قيمتها 106.5 مليون دولار تتعلّق بقذائف "إم 830 إيه 1" من طراز 120 مليمترا، وستكون مِن مخزون الجيش الأميركي، ومُخصّصة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية، التي تُستخدَم في شن هجمات مدفعية مفرطة على قطاع غزة.

 

7 أكتوبر 5 مليون 5 مليون دولار الاحتلال الصهيوني

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