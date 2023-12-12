بكاميرا 160 ميجابكسل.. مواصفات ومزايا موبايل Honor الجديد

كشفت أحدث المعلومات حول سلسلة هواتف Honor Magic6 القادمة عن نظام الكاميرا الثلاثية المتواجدة على الظهر وبعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الكاميرا الأمامية.

ووفقًا لـ Digital Chat Station على Weibo ، سيحتوي Honor Magic6 على مستشعر OV50H ومستشعر OV50K وبريسكوب زووم بدقة 160 ميجابكسل.

ويعد OV50H مستشعر بحجم 1 / 1.3 بوصة ، بينما تشير الشائعات إلى أن OV50K في هاتف Honor Magic6 هو إما مستشعر من نوع 1 بوصة أو مستشعر 1 / 1.3 بوصة.

بكاميرا 160 ميجابكسل..اشتري موبايل Honor الجديد



و يتميز OV50K في هاتف Honor Magic6 بتقنية LOFIC - مكثف تكامل التدفق الزائد الجانبي CMOS ، وهو في الأساس مستشعر مكدس ، مشابه للموجود في هواتف Xperia 1 V و OnePlus Open (Oppo Find N3).

ومن المتوقع أن يكون للكاميرا الرئيسية (OV50H أو OV50K) في هاتف Honor Magic6 عدسة ذات فتحة متغيرة لضبط كمية الضوء التي تصطدم بالمستشعر، وسيساعد ذلك في الحصول على صور أكثر وضوحًا في الإضاءة الجيدة (المناظر الطبيعية ، الماكرو) وصور أكثر سطوعًا في الإضاءة المنخفضة.