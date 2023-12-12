مصر أكتوبر بالدقهلية يتفقد 15 لجنة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ..صور

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، تفقد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ١٥ مقرا للجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، ذلك بمرافقة وفد من قيادات أمانة وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وأضاف"الباز" فى تصريحات له، على هامش تفقده عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، أن المشهد الانتخابي فى اليوم الأول والثاني يدعو للفخر ، ويؤكد حرص الشعب المصري على المشاركة فى رسم مستقبل وطنهم ،وحماية أمنه واستقرارها من التحديات الراهنة المحيطة به.

وشدد الباز على أن المصريين كسبوا الرهان من خلال نزولهم للانتخابات الرئاسية واستخدام حقهم الدستوري باعتباره واجبا وطنيا فى المقام الأول، موضحا أن انتخابات الرئاسة استحقاق دستوري هام يجب على الجميع المشاركة فيه.



ودعا الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر جموع المصريين للنزول والادلاء باصواتهم فى اليوم الثالث والأخير من ايام التصويت، لرسم مستقبل أفضل لبلادنا ولأولاده.