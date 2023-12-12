بابا الشغلانة.. تعليق مثير من إبراهيم فايق علي فوز الأهلي بأفضل نادي

علق الاعلامي إبراهيم فابق ، علي فوز النادي الأهلي بأفضل نادي في أفريقيا ، وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس:" بابا الشغلانة في أفريقيا ".



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أمس الإثنين، حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ومثل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.