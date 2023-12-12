التحالف يقود مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالمنوفية

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية صباح اليوم، مسيرة حاشدة تجمع المئات من الأهالي ، حاملين أعلام مصر وسط هتافات لحث المواطنين علي الخروج للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

حيث نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مسيرة حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024 بقيادة الدكتور ممدوح العربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية.

انطلقت المسيرة من مقر التحالف في مركز أشمون.

شارك في المسيرة قيادات التحالف الوطني بالمنوفية، ومجموعة من الجهات التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أشمون.