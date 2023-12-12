تسلل مسيرات.. صفارات الإنذار تدوي في عدد من المواقع الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صفارات الإنذار تدوي الآن في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، وجورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.



وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الأعلي لإطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما قصفت مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة عيترون.

وفلسطينيا؛ أعلن جيش الاحتلال م.قتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بجراح حرجة في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع أعداد ق.تلاه منذ الـ7 من اكتوبر إلى 435.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية وتتصدى لمحاولات توغل إسرائيلية في محاور بمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.



كما أطلقت زوارق الاحتلال عشرات القذائف تجاه شواطئ ومناطق قريبة من بحر الوسطى وسط قطاع غزة

