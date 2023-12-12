لقاء مع أحد الأطفال.. دروس عملية ووطنية في حب البلد

رصد محمد هاني، مراسل “صدى البلد”، سير اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية، من أمام مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم.

وتحدث محمد هاني عن إقبال المواطنين، قائلا: “نعيش أجواءً احتفالية من جانب الجميع، واللجان تشهد تواجدا لكل الفئات العمرية”.

وأجرى المراسل لقاءً مع أحد الأطفال المتواجدين أمام اللجان، وكانت الطفلة تحمل علم مصر، بما يمثل من دروس عملية ووطنية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

