اقبال ملحوظ للشباب بلجان البساتين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

استمرت عمليات التوافد على لجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين، وتجمع المواطنون أمام المدرسة منذ الصباح الباكر، استعدادا للإدلاء بأصواتهم.

وشهد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية إقبال كبير من الشباب، رافعين أعلام مصر، بينما حرص البعض على مساندة كبار السن.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.