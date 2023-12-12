تقارير مروعة.. 10 آلاف مفقود في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية

قالت منظمة أطباء بلا حدود أن التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة وحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر أطباء بلا حدود أن استهداف العاملين في المجال الطبي أثناء قيامهم برعاية المرضى أمر يستحق الإدانة والرفض.

من جانبه قال مدير مستشفى الكويت انه غزة تعيش كارثة إنسانية ومئات المرضى يموتون داخل المستشفيات لأسباب بسيطة وذلك لعدم توافر العلاج.

وأكد مدير مستشفى الكويت أن الأوبئة وأمراض عديدة انتشرت بشكل كبير في غزة.

وكشف ان خطورة حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال ذاكرا أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في غزة و40 ألف مصاب في حصيلة مفجعة غير مسبوقة من الشهداء والجرحى.