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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير لجان الانتخابات الرئاسية بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بمسيرة حاشدة نظمتها الأحزاب السياسية و عدد من المؤسسات التطوعية والمبادرات الشبابية و متدربات وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي بآخر أيام التصويت. 

 انطلقت المسيرة من أمام لجان ناصر والخارجة المشتركة و جمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة.

الوادي الجديد تحتل المركز الحادي عشر محليا بتصنيف الجامعات الخضراء

كما حرصت على تفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمدينة الخارجة ( عمر بن الخطاب - البنين - الشهيدة دعاء عاطف)، موجهًة الشكر لشباب المتطوعين والفرق الطبية المتواجدة باللجان لمساعدة الناخبين وكبار السن في تسهيل مهمة التصويت والوصول للجان.

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