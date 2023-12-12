نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير لجان الانتخابات الرئاسية بالخارجة

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بمسيرة حاشدة نظمتها الأحزاب السياسية و عدد من المؤسسات التطوعية والمبادرات الشبابية و متدربات وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتشجيع وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي بآخر أيام التصويت.

انطلقت المسيرة من أمام لجان ناصر والخارجة المشتركة و جمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة.

كما حرصت على تفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمدينة الخارجة ( عمر بن الخطاب - البنين - الشهيدة دعاء عاطف)، موجهًة الشكر لشباب المتطوعين والفرق الطبية المتواجدة باللجان لمساعدة الناخبين وكبار السن في تسهيل مهمة التصويت والوصول للجان.