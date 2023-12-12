الوادي الجديد تحتل المركز الحادي عشر محليا بتصنيف الجامعات الخضراء

حققت جامعة الوادي الجديد ترتيباً متقدمًا في تصنيف جرين متريك العالمي للجامعات الخضراء لعام (UI Green Metric World University Rankings 2023)، بحلولها في المركز الحادي عشر محليا ، كما ان الجامعة احتلت المركز ٤٧٠ عالميا لمزيد من التفاصيل يمكن متابعة الرابط التالي (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023 )، حيث أظهر التقرير تفوق الجامعة وحصولها على مرتبة متقدمة ، وذلك في إنجاز جديد ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مشوارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.



وأعلن الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن تصنيف الجامعة جاء في هذا المركز المتميز بسبب حرص الجامعة على تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واهتمامها بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء والاستدامة والفاعلية في استخدام الطاقة البديلة والحد من انبعاث الغاز ومدي تطبيق مبادي الإدارة المتكاملة الصديقة للبيئة. ، كذلك اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية المتعلقة بالبيئة وتعزيز الاستدامة ، حيث أوضح سيادته ان جامعة الوادي الجديد كانت من أوائل الجامعات التي كانت حريصة علي مراعاة المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة وقامت بعقد البرتوكولات في هذا المجال مع العديد من الجهات ،كما قدم سيادته التهنئة لأسره الجامعة مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل دافعًا للجامعة للمضي قدمًا نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعة الجامعة وتقدمها العلمي في مختلف المجالات، انطلاقًا من دورها في نشر ثقافة التميز وترسيخ مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.