محافظ الوادي الجديد يتفقد عددا من لجان مركز الداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددا من لجان مركز الداخلة شملت (موط - الهنداو - العوينة - الشيخ والي - المعصرة - اسمنت - الشيخ مفتاح) وذلك خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وقدم المحافظ الشكر للناخبين، لحرصهم على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح اللجان. مثمنًا المشاركة المتميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما اطمأن على توافر كافة التيسيرات للناخبين لضمان انتظام العملية الانتخابية. كما التقى بالسادة القضاة داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه سير الانتخابات.