سيارة فارهة وحساب بنكي.. كواليس التحفظ على ممتلكات التيك توكر محمد عبد العاطي

بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.

أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.

المضبوطات بحوزة المتهم:

خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على:



* هاتف محمول ماركة iPhone 13.*

مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري.

* سيارة ميتسوبيشي باجيرو.

* دلائل رقمية تؤكد إدارته لحساب “Mohamed abdelaty taha” على تيك توك، وقناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب.

كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق “إنستاباي” بحساب مصرفي في بنك CIB يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًا.

أقر المتهم، البالغ من العمر 31 عامًا، بأنه بدأ نشاطه في ديسمبر 2022 من خلال قناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب، والتي يتابعها نحو 606 آلاف متابع، وينشر من خلالها مقاطع أسبوعية بلغ عددها 140 حلقة، تضمن بعضها ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة. وأفاد أنه يحقق أرباحًا تتراوح بين 1,000 إلى 1,500 دولار لكل مقطع وفق نسب المشاهدة التي تخطت 5 ملايين مشاهدة.

خلفية القضية

تعود وقائع القضية رقم 1911 لسنة 2025، والمقيدة برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية، إلى تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ 3 أغسطس 2025، والذي كشف عن نشر المتهم محتوى يخدش الحياء العام ويتنافى مع القيم المجتمعية. وبناءً على ذلك، صدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، وتمت مصادرة ممتلكاته وإحالته للتحقيق.