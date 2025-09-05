قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 26 من أصل 35 دولة مشاركة في "تحالف الراغبين" أعلنت دعمها للضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن روسيا تعمل بشكل منهجي على تقويض كل فرص السلام.

وقال زيلينسكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول استغلال زيارته المرتقبة إلى الصين كـ"تفويض جديد لمواصلة الحرب"، مشددًا على أن أوكرانيا ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية، حيث يتم إنتاج 60% من الأسلحة المستخدمة في الحرب محليًا.

وأضاف أن كييف باتت تمتلك تصورًا واضحًا للإطار العام المتعلق بالضمانات الأمنية، في وقت يواصل فيه "تحالف الراغبين" مساعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل ممارسة ضغوط إضافية على موسكو لوقف عدوانها.

ويرى مراقبون أن تركيز زيلينسكي على إنتاج الأسلحة محليًا يعكس تحوّلًا في الاستراتيجية الأوكرانية نحو تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي طويل الأمد، خاصة مع تزايد النقاشات في الغرب حول كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

كما يشير محللون إلى أن تحذير زيلينسكي من استخدام بوتين زيارته للصين كورقة سياسية، يسلط الضوء على تنامي القلق الأوكراني من تقارب روسي–صيني قد يمنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ويعقّد جهود الغرب لإجبارها على تقديم تنازلات في مسار السلام.

