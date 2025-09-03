تقرير: زيلينسكي يسعى للحصول على دعم مباشر وصريح من دول البلطيق

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأوكرانية كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يواصل الضغط السياسي والدبلوماسي على روسيا، في وقتٍ تتعرض فيه بلاده لهجمات عسكرية واسعة النطاق، كان آخرها بالتزامن مع زيارته إلى الدنمارك.

وأوضح مناف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي يركز خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون مع دول البلطيق، في ظل ما يراه من تهديدات محتملة من جانب موسكو لتلك الدول، خاصةً وأنها تشترك في حدود جغرافية وسياسية مع روسيا، مثل فنلندا، والسويد، والنرويج.

وأشار إلى أن زيلينسكي يسعى للحصول على دعم مباشر وصريح من حكومات دول البلطيق، نظرًا لما تمثله تلك المناطق من أهمية استراتيجية لأي تصعيد روسي محتمل ضد أوروبا، مضيفًا أن هذه الدول، التي عانت سابقًا من صراعات مع موسكو، تدرك أهمية تحصين أراضيها ومساندة كييف في وجه العدوان الروسي.

إطار تحالفي

ونقل المراسل عن أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن الزيارة تأتي ضمن إطار تحالفي يسعى إلى توسيع النقاشات حول مستقبل الأمن في أوروبا الشرقية، ودور أوكرانيا كخط دفاع أول لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

جولات دبلوماسية للرئاسة الروسية

وأكد مناف أن هذه التحركات تتزامن مع جولات دبلوماسية للرئاسة الروسية في شرق آسيا، وخاصة الصين، مما يعكس حراكًا دوليًا متصاعدًا بين الجانبين.

