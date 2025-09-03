قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شقيق ناصر سيف
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين ومحض أوهام الاتحاد .. هل قلق أوروبا من روسيا السبب في رفع إنفاقها العسكري؟

بوتين خلال زيارته للصين
بوتين خلال زيارته للصين
محمد على

منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد حدة التوترات في أوروبا والدول المجاورة لروسيا، وقلق أوروبا يتصاعد خاصة وأن الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب ورجاله صار يرون  عبء كبير من أوروبا على أمريكا يستوجب تخفيفه.


لهذا السبب صارت أوروبا ترى أن الإنفاق العسكري يجب أن يتزايد وهو الأمر المتصاعد منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

في هذا السياق، تتوقع الوكالة الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي أن يصل الإنفاق العسكري الأوروبي إلى 381 مليار يورو بحلول عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس القلق من التهديد الروسي وضغط الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

تعكس هذه الزيادة، التي بلغت نحو 10% خلال عام واحد، التزاماً أوروبياً متجدداً تجاه الناتو في ظل ضغوط من واشنطن لرفع مساهمات الدول الأعضاء في الدفاع.


تتصدر دول مثل ألمانيا وفرنسا صفوف الداعمين لزيادة الإنفاق العسكري، تتردد دول أخرى مثل إسبانيا في ضخ المزيد من الأموال.

 

ليس لدى أوروبا رؤية مشتركة
 

رغم الإنفاق العسكري المتزايدإلا إن أوروبا تعاني من التشتت فليس لديها رؤية مشتركة تصنع سياسة دفاعية.

يتطلب من الأوروبيون استراتيجية عسكرية واضحة وتوافقاً سياسياً حول طبيعة المخاطر وكيفية مواجهتها، إضافة إلى إرادة موحدة لتوحيد العقيدة الدفاعية.

ويبرز هنا الخلاف بين فرنسا التي تدعو للاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية وبين ألمانيا التي تفضل البقاء ضمن مظلة الأطلسي وتعزيز ارتباطها الوثيق بالبيت الأبيض، وهو تباين يعطل حتى الآن أي مشروع جيش أوروبي موحد.

 

ضغوط ترامب
 

أجبر  ترامب أوروبا على رفع ميزانيات دفاعها فليس الأمر فقط بسبب روسيا بل أن الأمر قبل ذلك ، ففي اجتماعات الحلف الأخيرة، فُرض على الدول الأعضاء رفع مساهماتها الدفاعية إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

قلق أوروبي

 

ولايبدو أن قلق أوروبا سيقف غدًا فحتى لو توقفت الحرب بين موسكو وكييف فلن يتوقف القلق فمراكز القرار الأمني والعسكري تعتبر أن المواجهة مع روسيا محتملة في المستقبل ما يبرر استمرار ارتفاع ميزانيات الدفاع وتطوير الصناعات الحربية داخل القارة، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.


حملات استقطاب الشباب 


أطلقت وزارات الدفاع في عدة دول أوروبية حملات دعائية لاستقطاب الشباب نحو الانخراط في القوات المسلحة، ما يعكس نقص العنصر البشري وارتفاع الحاجة إلى دماء جديدة في الجيوش.

 

زيادة الإنفاق
 

من الواضح أن ميزانية الدفاع الأوروبية في طريقها للتصاعد وإن ذلك ربما يرسم مخاطر في المستقبل وربما يقرب القارة من حرب جديدة مستقبلا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس وقال إن ما يدور في رأس الأوروبيين محض أوهام فلا روسيا تريد الهجوم على أوروبا ولا احتلال أحد ولكنها تدافع عن خطوطها الاستراتيجية  فلا يشكل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أزمة إنما الأزمة في إذا ما انضمت أوكرانيا للناتو وهذا ما كان من مشعلات الحرب.
 

بوتين بوتين ومحض أوهام الاتحاد قلق أوروبا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

المولد النبوي

احتفالا بالمولد النبوي.. البحوث الإسلامية يُطلِق حملة إعلامية بـ١٢ لغة للتعريف بشمائل النبي

الطرق الصوفية

بمشاركة الآلاف.. الطرق الصوفية تنظم موكبا حاشدا احتفالا بالمولد النبوي .. غدًا

المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي.. 5 مواقف وحكايات في حياة الرسول

بالصور

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس

فيديو

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد