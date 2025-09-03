السعودية .. إنقاذ مواطنين تعطل مركبهما في عرض البحر

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ مواطنين تعطلت وسيلتهما البحرية أثناء إبحارهما في عرض البحر، حيث جرى تقديم الدعم والمساعدة لهما حتى وصولهما بسلام.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية على أهمية التزام مرتادي البحر بإرشادات السلامة البحرية، وفحص وسائطهم والتأكد من جاهزيتها قبل الإبحار، مشددة على سرعة التواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض لأي طارئ.

ودعت المديرية إلى الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب الدعم عند الحاجة.