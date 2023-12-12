برلماني يتوقع ساعات عمل إضافية في لجان الانتخابات الرئاسية لاستيعاب أعداد المشاركين

تحدث النائب اشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك إقبالا منقطع النظير في لجان شبرا الخيمة.

وأضاف النائب اشرف أمين، خلال مداخلة تليفونية، عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: سيتم مد مدة التصويت اليوم نظرا للإقبال الشديد على لجان الانتخابات، مؤكدا: "الإقبال اليوم ضعف الأيام الماضية".

واسترسل: هناك كثافة في الإقبال من المواطنين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ الصباح"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية عرس انتخابي.

وتابع النائب اشرف أمين، عضو مجلس النواب،: "أول مرة في تاريخ مصر الحديث يكون هناك كثافة بكل هذه الأعداد في انتخابات رئاسية"، مضيفا: أعتقد أن سيكون هناك ساعات عمل إضافية للجان لاستيعاب أعداد الناخبين.