عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يتوقع ساعات عمل إضافية في لجان الانتخابات الرئاسية لاستيعاب أعداد المشاركين

النائب اشرف أمين
النائب اشرف أمين

تحدث النائب اشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك إقبالا منقطع النظير في لجان شبرا الخيمة.

 

txt

سكرتير عام البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

txt

عبد المحسن سلامة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية لإسرائيل.. فيديو

 

وأضاف النائب اشرف أمين، خلال مداخلة تليفونية، عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: سيتم مد مدة التصويت اليوم نظرا للإقبال الشديد على لجان الانتخابات، مؤكدا: "الإقبال اليوم ضعف الأيام الماضية".

 

واسترسل: هناك كثافة في الإقبال من المواطنين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ الصباح"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية عرس انتخابي.

وتابع النائب اشرف أمين، عضو مجلس النواب،: "أول مرة في تاريخ مصر الحديث يكون هناك كثافة بكل هذه الأعداد في انتخابات رئاسية"، مضيفا: أعتقد أن سيكون هناك ساعات عمل إضافية للجان لاستيعاب أعداد الناخبين.

النائب أشرف أمين الانتخابات الرئاسية الإعلامي مصطفى بكري أشرف أمين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

لماذا لا توصل حكومة الاحتلال المساعدات إلى غزة مباشرة ؟

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

نقل سيدة للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

إجراء عاجل من التعليم بشأن معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

فيديو

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ