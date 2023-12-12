عبد المحسن سلامة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية لإسرائيل.. فيديو

علق الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، خلال استضافته عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: هذه الانتخابات لها أهمية خاصة نظرا للظروف التي تحيط بها، خاصة الأحداث في غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية جعلتنا نطمئن على الوعي الشعبي المصري، حتى الأطفال أصبح لديهم وعي و الشعب المصري دائما لديه وعي لكن حالة الوعي ازدادت في هذه الأيام وكان لها دور في الوعي والتأثير".



وأشار الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،: "الإقبال على الانتخابات بهذه الكثافة له دور مهم في توصل رسالة قوية للعدو الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا".