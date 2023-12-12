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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المحسن سلامة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية لإسرائيل.. فيديو

الكاتب الصحفي عبدالمحسن
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة

علق الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة،  خلال استضافته عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: هذه الانتخابات لها أهمية خاصة نظرا للظروف التي تحيط بها، خاصة الأحداث في غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية جعلتنا نطمئن على الوعي الشعبي المصري، حتى الأطفال أصبح لديهم وعي و الشعب المصري دائما لديه وعي لكن حالة الوعي ازدادت في هذه الأيام وكان لها دور في الوعي والتأثير".


وأشار الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،: "الإقبال على الانتخابات بهذه الكثافة له دور مهم في توصل رسالة قوية للعدو الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا".

عبدالمحسن سلامة الانتخابات الرئاسية

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