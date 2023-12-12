رئيس نادي المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدرسة الجمهورية بالمعادي.



وصرح عقب الإدلاء بصوته، بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يمكن إهماله أو التكاسل عن أدائه.

وأكد على ضرورة استكمال مسيرة البناء والإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، مشيداً بما تشهده مصر من أمن واستقرار وسط المنطقة كلها ما يشكل الأمل الكبير في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولفت صلاح إلى ما شاهده من تنظيم جيد للعملية الانتخابية، وكذلك توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم الذي وصفه بالمشهد الحضاري الذي يليق بعظمة مصر.