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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القبائل العربية: نسبة المشاركة في مراكز جنوب الجيزة تخطت الـ 50%

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

صرح الدكتور محسن داود، نائب رئيس المجلس الأعلى للقباىل العربية للشئون السياسية، أن نسبة مشاركة الناخبين في مراكز جنوب محافظة الجيزة وهي الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف، تخطت الـ 50% حتى ظهر اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها شهدت إقبالا شديدا من المواطنين على صناديق الانتخابات منذ الصباح الباكر في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لبدء العملية الانتخابية .

وقد أشاد داود، بالعرس الديمقراطي للاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن دائرة أبو النمرس هي مسقط رأس المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مما أدى إلى احتدام التنافس بدائرة المركز بين مرشحي الرئاسة وتوجه حشود من أهالي أبو النمرس وضواحيها للانتخاب بالمقرات، موضحا أن أمانة حزب مستقبل وطن بمراكز جنوب الجيزة كانوا الأكثر تنظيما وترتيبا بأعداد كبيرة أمام لجان الانتخابات لتنظيم الناخبين وفي القرى لحشد وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

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