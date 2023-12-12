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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو التيار الوطني: الشعب لديه رغبة لاستكمال مسيرة الإنجازات

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي عضو التيار الوطني

أدلى الدكتور محمد مجدي عضو التيار الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالجيزة، موضحًا أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات، وإقبالهم بقوة على لجان الاقتراع يبعث رسالة هامة حول هناك رغبة حقيقية من المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تنفذها الدولة ومن أجل جني الثمار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مجدي»، أن الخروج الكبير للمصريين في تلك الانتخابات الرئاسية يؤكد حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل، موضحا أن الانتخابات الرئاسية الحالية تشهد مشاركة قوية من كافة الفئات، حيث هناك استمرار لمشاركة الشباب بشكل كثيف في عدد كبير من مراكز الاقتراع، كما أن المرأة تصدرت المشهد في الكثير من اللجان الانتخابية، وحضور لافت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عضو التيار الوطني، إلى أن هناك حالة من التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري علي هدف واحد وهو المصلحة الوطنية والحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية، خاصة أن  المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح «مجدي»، أن الانتخابات الرئاسية لتجرى وسط إشراف قضائي شامل، ووفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وهو ما يضمن نزاهتها وحياديتها، خاصة أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولم نشهد تدخل أي من مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية، ولم تنحاز لأي مرشح من المرشحين الأربعة الذين يخوضون الانتخابات.

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