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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"خير البر عاجله".. مدحت العدل: حرصت على المشاركة في الانتخابات أول يوم

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على حرص على المشاركة في الانتخابات منذ اليوم الأول قائلا “خير البر عاجله”، مشيرا إلى أن الشعب المصري ليس شعب انتخابات بطبعه، إلا أنه فوجئ بازدحام غير طبيعي من المواطنين أمام صناديق الانتخابات. 

مدحت العدل يتحدث عن انتخابات الرئاسة 

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، "أنا كنت فرحان جدا، والمشهد كان حلو، وكان متحضر، ولا حد كان بيقول انتخبوا مين، ولا انتخبوا ازاي، وإنما فقط انتخبوا وشاركوا في الانتخابات".

وتابع السيناريست مدحت العدل: "أنا كنت فرحان جدا بمشاركة الشباب الصغير في الانتخابات للمرة الأولى، وكنت بتصور معاهم، واتصورت معاهم سيلفي النهاردة كتير وكنت فخور جدا بالشباب". 

واستكمل “موقف الدولة المصرية الذي تم أخذه في قضية غزة تم التعامل معه بعبقرية شديدة وقوية للغاية”، مختتما “الشعب المصري ذكي أوي، وعارف مصلحته، واللي اتعمل في قضية غزة هو اللي الكل كان نفسه فيه، وعشان كده الناس قالت لازم نلتف عشان مصلحة الوطن”. 

انتخابات الرئاسة مدحت العدل الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 حمدي رزق

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