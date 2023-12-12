من الجد للحفيد.. مشاهد مبهجة من مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجان مدرسة مدينتي للغات بالقاهرة الجديدة، إقبالا كبيرا للتصويت بانتخابات الرئاسة من الشباب والأطفال والشيوخ والأباء والأجداد، كما شهدت مدرسة مدينتي للغات إقبال كثيف قبل غلق اللجان بساعات قليلة، فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

مشاهد مبهجة من الانتخابات اليوم

كما شهدت لجان مدينتي اليوم، الثلاثاء، ازدحاما كبيرا من الناخبين، حيث يواصل المواطنون توافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط حضور كبير وحرص على المشاركة، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد سكان مدينتي على اللجنة الانتخابية بمدرسة مدينتي للغات MLS للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجنة الانتخابية بمدينتي إقبالًا ملحوظًا من سكان المدينة من مختلف الأعمار، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط انتظام مختلف الخدمات لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

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وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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وحرص العديد من المواطنين على الحضور حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.