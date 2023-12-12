تعظيم سلام لتسهيلات التغطية.. ماذا قالت وسائل الإعلام والصحافة عن الانتخابات الرئاسية 2024

110 مؤسسة إعلامية دولية ومحلية في تغطية الانتخابات الرئاسية

هيئة الاستعلامات تشيد بالأداء المهني لمراسلون وسائل الإعلام العالمية

هيئة الاستعلامات تؤكد أنه لا شكاوى من الصحافة والإعلام بشأن تغطية الانتخابات

أداء مهني مشرف على مدار ثلاثة أيام متواصلة من متابعة التصويت في العملية الانتخابية، للانتخابات الرئاسية 2024، قامت به وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على مدار الساعة، لإيصال الصورة كاملة حول سير العملية الانتخابية في مصر.

مائة وعشر مؤسسة هم إجمالي عدد الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية وقنوات التليفزيون، الذي قامت على مدار أيام الانتخابات بمتابعتها على مدار الساعة، في سيمفونية عمل مشرفة، وسط تسهيلات كبيرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بوسائل الإعلام في مصر.

الهيئة العامة للاستعلامات، المنوط الأول بالاستفسار والرد على وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، أشادت بالأداء المهني الذي يقوم به مراسلو وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية في مصر، والذين قاموا بنشاط ميداني واسع لأداء مهمتهم لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية، في كل محافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات ٍالكاتب الصحفي ضياء رشوان - في تصريحات صحفي اليوم - إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين، الذين بلغ عددهم 528 مراسلاً يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون إلى 33 دولة من مختلف قارات العالم.

وأضاف أن عمليات الرصد - التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة - لم تتلق أية شكاوى حتى ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن أية عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم في أي لجنة من بين مئات اللجان التي قاموا بتفقدها ومتابعة سير الانتخابات بها.

وقال رشوان: إنه استجابة لطلب عدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، جرى تنظيم جولات جماعية لأعداد من المراسلين للتجول على اللجان الانتخابية ومتابعة عملية التصويت في العديد من المدن والمحافظات، حيث تم أول أمس الأحد تنظيم جولة إلى محافظة شمال سيناء شملت لجان التصويت في مدن: العريش – رفح – بئر العبد – الشيخ زويد، وضمت هذه الجولة 24 مراسلاً يمثلون 17 مؤسسة إعلامية أمريكية وأوروبية وروسية وصينية وعربية ويابانية وإفريقية إضافة إلى مؤسسة إعلامية من بنجلاديش.

كما تم تنظيم جولة - أمس - للجان التصويت بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، شارك فيها 15 مراسلاً يمثلون 13 مؤسسة إعلامية من كل من الولايات المتحدة وكوبا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان والعراق وتونس والأردن وليبيا.

كما جرى تنظيم زيارة اليوم، لـ 17 من المُراسلين الأجانب المُقيمين في مصر والزائرين الحاصلين على تصاريح لمُتابعة العملية الانتخابية، يُمثلون 14 مؤسسة إعلامية أجنبية، وذلك إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتفقد مجريات العملية الانتخابية والتعرف على العمل داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم مُشاهدة اللجان الانتخابية والتواصل مع رؤسائها على مستوى الجمهورية، كما التقى ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية خلال الزيارة مع المستشار أحمد البنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بتقديم عرض حول الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها وعملها، مع بيان التجهيزات التي تم القيام بها خلال مرحلة الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، إضافة إلى ما تم عقده من بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كما قام بتلقي عدد من الأسئلة من مُمثلي وسائل الإعلام الدولية والرد عليها.





من جانبهم أشاد المراسلون بهذه التسهيلات التي تمكنهم من أداء دورهم الصحفي والإعلامي على أوسع نطاق جغرافي ممكن، وهو ما يعكس من حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة ونزاهة العملية الانتخابية.

تلك التسهيلات التي وجدتها وسائل الإعلام، خلال التغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024، لم تكن تسير بهذا الشكل، لولا التسهيلات التي أبدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل عدة أسابيع خلال التنسيق لإجراء العملية الانتخابية، من تسهيل انهاء الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ترحيب الهيئة الوطنية للانتخابات، بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية المصرح لها بالعمل في مصر، لتغطية العملية الانتخابية، ساهم في إخراج تلك الملحمة الدستورية بهذا الشكل اللائق من المصداقية والشفافية للعملية الانتخابية دون أي معوقات، فضلا عن تقلبها لأكبر عدد من وسائل الإعلام المختلفة ما بين المحلي والأجنبي لتغطية الانتخابات الرئاسية.