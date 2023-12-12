لعرض تقريرها عن الانتخابات.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرا صحفيا غدا

يعقد فريق المتابعين الدوليين التابع للمنظمة العربية لحقوق الانسان غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا بحضور وكالات الأنباء المحلية والدولية والقنوات الفضائية والصحف الإخبارية والمواقع الإخبارية، يعرض من خلاله تقريره عن المتابعة الدولية للانتخابات الرئاسية 2024.

وتابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق.

ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابعا دوليا يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين.

وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر 2024.