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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خلفية اللقاء المرتقب بين الرئيس جو بايدن ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في ظل رئاسته سيتم تجنب حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب في بيان: "اجتماع اليوم بين الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هو تذكير بأن الرئيس ترامب وحده هو القادر على ضمان تجنب الحرب العالمية الثالثة".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، سيعقد زيلينسكي، الذي وصل بالفعل إلى واشنطن، لقاءً مع الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، واجتماعًا مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ ومحادثة فردية مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

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روسيا تكشف أسباب زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحاول إقناع واشنطن بمواصلة تمويل أوكرانيا خلال زيارته للولايات المتحدة.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أنه "بينما تجري مناقشات ساخنة في الكونجرس الأمريكي، سوف يتوسل زيلينسكي مرة أخرى إلى أسياده ألا ينهوا تمويلهم السخي لنظام كييف".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني دونالد ترامب جو بايدن

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