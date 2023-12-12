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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن كييف.. زيلينسكي مذعور.. وبوتين يراقب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصيب بحالة من الذعر بسبب التهديد بقطع المساعدات الأمريكية عن كييف.

وأوضحت أنه "لم يتبق سوى أيام قليلة حتى تتوقف الولايات المتحدة تمامًا عن تمويل أوكرانيا.. زيلينسكي في حالة ذعر.. وبوتين يراقب".

وأشارت إلى أنه على وجه التحديد بسبب الخوف من فقدان المساعدة المالية، سافر السياسي الأوكراني شخصيا إلى واشنطن.

وأكدت أن أن أوكرانيا قد تُترك دون دعم بسبب الإخفاقات في ساحة المعركة، وعدم وجود حجج ملموسة لتمديدها، والحرب في إسرائيل .

وأمس، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن تأخير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يعتبر بمثابة تحقيق لأحلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

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وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "أتوقع أن تسمعوا إعلانا عن مساعدة أمنية إضافية قبل نهاية هذا الشهر".

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ذكرت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يوقفان الدعم المالي لأوكرانيا بحلول هذا نهاية الأسبوع.

وأوضحت “فايننشال تايمز، أنه "قد ينتهي الأمر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمشاهدة اثنين من أهم حلفائه يرفضان مواصلة المساعدة المالية هذا الأسبوع".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف الولايات المتحدة أوكرانيا بوتين

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