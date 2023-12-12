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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواطنة من ذوي الهمم تحرص على الأدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

صدى البلد

حرصت مواطنة تدعى دينا سيد، من ذوي الهمم، على الأدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة، وملأت اللجنة بهجة بابتسامتها.

وقدم مسئولو اللجنة المساعدات الكاملة لها لاتمام العملية الانتخابية وبسهولة ويسر. 

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تليفزيوني مباشر.

 

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