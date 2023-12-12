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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 28 خطيبا بالمكافأة من المحالين للمعاش

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 29 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (25) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (4) ، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (24) خطيبًا جديدًا بالمكافأة، على بند التحسين، وهم:
م الاسم المديرية
1. مسعد عبده مسعد حسن الدقهلية
2. شعبان الصافي علي مرعي البحيرة
3. محسن محمد مصطفى حسن الشرقية
4. عبد الله حسن محد خليفة المنوفية
5. سعد مجاهد سعد أبو طالب القليوبية
6. محمد أحمد عبد الحافظ محمد أسيوط
7. حسن موسى محمود محمد أسيوط
8. عنتر محمد بصري حسين الأقصر
9. محمود يونس علي عبد الرحمن الأقصر
10. أحمد عبد الباسط أحمد عبد الباسط الأقصر
11. أحمد حسين رمضان شطا بني سويف
12. عبد العاطي إبراهيم أحمد رمضان كفر الشيخ
13. محمد رزق محمد الهنداوي كفر الشيخ
14. أبو طالب محمد عبد الكريم المهدي كفر الشيخ
15. السيد علي محمد سالم كفر الشيخ
16. هشام مغازي محمود عبد الحافظ كفر الشيخ
17. عصام الدين مصطفى محمد عبد المنعم قنا
18. محمود علي محمود محمد قنا
19. رفعت محمود محمد محمد قنا
20. عثمان محمد محمود أبو الحسن قنا
21. عبد الناصر عبد الله عبد الرحيم موسى قنا
22. جمال السيد إبراهيم الأنة كفر الشيخ
23. السيد أمين محمد محمود الشرقية
24. عاطف رجب عرابي سليمان الشرقية
ثانيًا: اعتماد خطيبًا واحدًا بالمكافأة، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:
م الاسم المديرية
1. كامل عبد الله السيد عبد الله الإسماعيلية

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 3 ) خطباء بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:
م الاسم المديرية
1. أحمد حسن محمد خالد المنوفية
2. الشوادفي محمد مصطفى أبو الفضل الشرقية
3. ربيع محمد محمد ربيع الشرقية
رابعًا: اعتماد خطيبًا واحدًا بالمكافأة، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:
م الاسم المديرية
4. سيد محمد أنور سيد أسيوط

والوزارة تتمنى لهم التوفيق

وزير الاوقاف خطباء المكافأة

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