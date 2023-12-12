بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 17 خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين بالشرقية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (17) خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية أوقاف الشرقية ، وهم:



1.

أحمد خيري عبدالحليم طه منصور

الشرقية

2.

صلاح محمد أحمد علي عوض الله

الشرقية

3.

محمد صلاح خيري أحمد

الشرقية

4.

أحمد جمال أحمد أحمد

الشرقية

5.

أحمد محمد مصطفى محمد علي

الشرقية

6.

أحمد محمود المسلمي قطب

الشرقية

7.

خالد محمد أحمد محمد

الشرقية

8.

محمد عبدالرحمن خليل عبدالرحمن

الشرقية

9.

محمد علي محمد سليمان صبيح

الشرقية

10.

أحمد السيد عبدالمنعم أبو النور

الشرقية

11.

أحمد عبدالرحيم محمد أحمد

الشرقية

12.

أحمد عبدالقادر علي عبدالقادر سالم

الشرقية

13.

أحمد عزت عبدالفتاح علي

الشرقية

14.

حسام عبدالمنعم محمد السيد

الشرقية

15.

عبدالله أحمد سليمان أحمد موسى

الشرقية

16.

أحمد محمد طه عفيفي

الشرقية

17.

إسماعيل محمد إبراهيم محمد

الشرقية





- وعلى المديرية سرعة استكمال ملفاتهم وإرسالها إلى الوزارة .