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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلامية ريهام عياد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية | صور

الإعلامية ريهام عياد
الإعلامية ريهام عياد

أدلت الإعلامية ريهام عياد مقدمة برنامج "القصة وما فيها" يصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني وحق كفله الدستور لجميع المصريين.

رهن المصريون على مدار ثلاثة أيام من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أنهم قادرون على مخالفة كل التوقعات عندما يتعلق الأمر بالوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، وذلك عبر المشاركة بفعالية غير مسبوقة في عمليات التصويت.

وواصل المصريون التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي، واصطفوا أمام اللجان بكثافات كبيرة وغير مسبوقة منذ الصياح الباكر "رغم تحديد ساعة فتح اللجان وهي التاسعة صباحا"، حيث توقعت بعد المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها "ائتلاف نزاهة الدولي"، مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تبلغ نسب مشاركة المصريين في عملية التصويت 50% وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة باستحقاقات دستورية سابقة.

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