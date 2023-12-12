نشأت الديهي: الشعب المصري بطل حكاية انتخابات 2024

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن نجاح انتخابات الرئاسة 2024 كان أكبر من المتوقع.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامج " بالورقة والقلم"على قناة "تن"، "لازم أشكر ربنا وشعب مصر العظيم الذى يرتقى دائما كل مرة فوق كل حدث حادثة".

وأكد نشأت الديهى، أن الشعب المصري هو بطل الحكاية، الذى طالما أنجب العظماء وساند ودعم دولته.

الوطنية للانتخابات



وكان أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وهي عرس ديموقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن، والإقبال في اليوم الثالث بكثافة عالية غير متوقعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت،"نتوقع نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر، وهذا ما يتضح من كل المداخلات في المؤتمر الصحفي، ونشكر الجميع، مستمرون في العمل بكل اللجان الفرعية حتى نهاية ميعاد الاقتراع في التاسعة مساءً، ونهاية تمكين الناس من الإدلاء بأصواتهم".

