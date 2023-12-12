محافظ الإسكندرية: أيام الانتخابات الثلاثة مرت بسلام وشهدنا كتلة تصويتية ضخمة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن فى الأسكندرية كتلة تصويتية ضخمة فهي تمتلك ل ٤ ملايين و٣٠٤ الف نسمة يحققوا أكبر نسبة مشاركة في انتخابات الرئاسة.

الأمطار لم تمنع المواطنين من الادلاء بأصواتهم

وصرح اللواء الشريف خلال لقاء تليفزيوني بفضائية صدى البلد، ببرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسي، ان إسكندرية تمر هذه الأيام بنوه القاسم وامطار غزيرة ولكنها لم تمنع المواطنين من الادلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ الإسكندرية الى أن الإسكندرية سوف تمر بنوه الفيضة الصغري خلال ايام، مؤكدا أن الثلاث ايام في الانتخابات الرئاسية مرت بسلام.

النائب محمد ابو العينين والوفد الدولى المرافق له بالاسكندرية

وقال اللواء محافظ الإسكندرية: سعدنا بالأمس بوجود النائب محمد أبو العينين وايضا وفد لجنة برلمان دول البحر المتوسط، وقد اصطحابهم ليروا الحشود الهائلة التى تنتخب فى الإسكندرية.