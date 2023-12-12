مصطفى الفقي: الشعب المصري العظيم دائما يقف بصلابة في المواقف الصعبة |فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن إقبال الجماهير على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أنه ليس بالمفاجئ فالشعب المصري العظيم دائما يقف بصلابة في المواقف الصعبة ويتمسكون بثوابتهم ويسعون للاستقرار وأن تبقى رأس مصر مرفوعة.

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد

وقال مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن المصري أراد أن يبعث رسالة لكل من يهمه الامر أن مصر دولة متماسكة تسعى دائما للدفاع عن حقوقها ومصالحها وتأمين مطالبها.

وأكد مصطفى الفقي أن الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد الذي يتحرك في ظروف صعبة للخروج إلى بر الأمان والاستقرار.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف الفقي أن إقبال الشباب على الانتخابات لافت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت انتباه كل من تابع وراقب الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما نحن المصريون من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

وأوضح أن الدور المصري في الوضع الإقليمي هو دور أساسي ولابد للحاجة إليه ولا يمكن تجاهل مصر ودورها فغالبا ما تسود على غيرها فأثبتت الظروف أن مصر على قلب رجل واحد.

وأشار مصطفى الفقي أن ملف العدالة الاجتماعية لابد أن يكون على أولويات الرئيس القادم لأن الأسعار أصبحت لا تتماشى مع الأجور وهي مشكلة أزلية وأن الوقت حان لإعادة ترتيب الأولويات وإضافة مرافق صناعية وإحداث مشروعات صناعية في أنحاء الجمهورية لأن الصناعة هي قاطرة التنمية وتشد المجتمعات إلى الأمام.

وأضاف أن ملفات مثل التعليم والصحة يجب أن تكون على أولويات الرئيس القادم داخليا مشيراً أن السياسة الخارجية متوازنة يتابعها الرئيس بنفسه وينفذها وزير الخارجية بإشادة عربية وخارجية أفريقية وأسيوية وأوربية.

وأوضح أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت يؤمن بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للعودة إلى دياره وتتشكل بهم دولتهم المستقلة ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو الدفع بهم إلى جهات محددة.

