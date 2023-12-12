أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أن بداية فريقه في مونديال الأندية تعتبر مثالية.

وتغلب الاتحاد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد ظهرنا بأداء جيد للغاية في مباراة اليوم، كان الفريق ملتزما من الناحية الفنية، وروحه كانت واضحة."

وتابع: "تمكنا من خلق العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان شوطاً مثاليا من ناحية الأداء والنتيجة، لكن أخذنا بعين الاعتبار ضغط المباريات والإصابات التي لحقت بنا، لذلك قمنا بتهدئة الرتم حتى نخرج بدون إصابات."

وأوضح: "الفريق قدم ما هو مطلوب منه من الناحية الفنية، والظهور المميز لفيصل الغامدي كان بسبب رغبته في التحسن والتطور السريع، إنه لاعب منضبط ولديه رغبة كبيرة."

وأتم: "الفريق بالكامل يشعر بالثقة بعد الانتصار اليوم، وأنا متأكد من أننا سنخوض مباراة ليست سهلة يوم الجمعة، وعلينا الآن أن نرتاح للاستعداد الجيد قبل مباراة الأهلي."

