عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

مدرب اتحاد جدة
مدرب اتحاد جدة

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أن بداية فريقه في مونديال الأندية تعتبر مثالية.

وتغلب الاتحاد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد ظهرنا بأداء جيد للغاية في مباراة اليوم، كان الفريق ملتزما من الناحية الفنية، وروحه كانت واضحة."

وتابع: "تمكنا من خلق العديد من الفرص في الشوط الأول، وكان شوطاً مثاليا من ناحية الأداء والنتيجة، لكن أخذنا بعين الاعتبار ضغط المباريات والإصابات التي لحقت بنا، لذلك قمنا بتهدئة الرتم حتى نخرج بدون إصابات."

وأوضح: "الفريق قدم ما هو مطلوب منه من الناحية الفنية، والظهور المميز لفيصل الغامدي كان بسبب رغبته في التحسن والتطور السريع، إنه لاعب منضبط ولديه رغبة كبيرة."

وأتم: "الفريق بالكامل يشعر بالثقة بعد الانتصار اليوم، وأنا متأكد من أننا سنخوض مباراة ليست سهلة يوم الجمعة، وعلينا الآن أن نرتاح للاستعداد الجيد قبل مباراة الأهلي." 
 

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة اتحاد جدة مونديال الأندية الأهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ

تعادل سلبي بين إنتر ميلان وريال سوسيداد بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا.. يونيون برلين يضرب ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

كأس العالم للأندية| هاني: نسعى لتمثيل الكرة الإفريقية بقوة.. وأجواء المونديال مختلفة

كأس العالم للأندية| تفاصيل مران الأهلي الأول في السعودية

راموس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

النني يخرج مصابا بمباراة آرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة النني.. آرسنال يتعادل مع آيندهوفن في ختام مجموعات دوري الأبطال

ترشيحاتنا

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

أول تعليق من مدرب اتحاد جدة على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

إجراء جديد من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

إقبال كبير| محافظ الإسكندرية يشيد بالوعي السياسي وسير العملية الانتخابية.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ