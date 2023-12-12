وزير الخارجية التونسي: الهجرة المنظمة مصدر ثروة للبلدان المستضيفة

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، أن تونس على يقين بكون الهجرة، إذا ما كانت منظمة، مصدر ثروة وتنمية للبلدان المستضيفة ولبلدان المقصد وللمهاجرين أنفسهم على حد السواء.

وأشار وزير الخارجية التونسي، في محاضرته حول "التحديات والآفاق العالمية: تعددية أطراف جديدة -دور القارة الإفريقية"، بمعهد الدراسات العليا بجنيف، إلى المقاربة التي تدعو اليها تونس والتي تعتمد على العالمية والشمولية، مؤكدا على أن تونس تفي بالتزاماتها في مجال الإنقاذ في البحر ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين وحماية حقوق المهاجرين وكرامتهم، وستواصل بالتوازي مع ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة والمشروعة لحماية حدودها البرية والبحرية.

ونوه "عمار" إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تكشف عن الفرص الكبيرة التي تمثلها للقارة، وللشعوب الأفريقية، باعتبارها حافزا للتنمية المستدامة من شأنه دفع التصنيع وتسريع التحول الهيكلي لاقتصاد القارة.

وسلط، في ذات الوقت، الضوء على جملة من التحديات الهيكلية والتنظيمية الواجب رفعها ودمجها في التفكير الإقليمي.