عضو برلمان البحر المتوسط: مصر كان لها موقف حازم من تهجير الفلسطينيين

قال عبد القادر الكيحل، عضو بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن البرلمانيات هي تمثيل للشعوب، ويوم أسس برلمان البحر المتوسط أُسس من أجل محاربة الأحكام الجاهزة لدى بعض الدول تجاه دول أخرى، وفلسفة المراقبة هي فلسفة تذهب في اتجاه محاربة الأحكام الجاهزة، والمراقب داخل البرلمان يجب أن يكون محايدا وأن يقول الحقيقة كما رأها وليس كما كان يتوقعها أو يسمعها.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الكيحل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن كل المراقبات الذي قام بها برلمان المتوسط هي تنبني على الواقع والوضوح، وبالتالي هي لمحاربة الأحكام الجاهزة والأكليشيهات التي لدى بعض جهات الغرب تجاه الدول العربية والمنطقة العربية بشكل عام.

وتابع، أن مصر ازدادت في المرحلة الأخيرة مكانتها ولها قيمتها، والموقف المصري الحازم في مواجهة التهجير للشعب الفلسطيني، إضافة للجهود حول المساعدات، "كنت أتمنى زيارة معبر رفح لرؤية إيصال المساعدات، وكانت لها تأثير قوي في الانتخابات الرئاسية، نحن نستمع لنبض الشارع، ونستمع للمواطن الذي ليس له أي خلفية سياسية، والناس لديها ارتياح كبير من موقف مصر".