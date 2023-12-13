عاصفة ثلجية تدق أبواب الصين.. شلل عام وتعليق الدراسة في العاصمة

أفادت وسائل الاعلام الصينية، اليوم الأربعاء، بتعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال في العاصمة الصينية بكين، وسط توقعات بتساقط ثلوج كثيفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قررت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين اللجوء إلى التدريس المنزلي المؤقت ابتداء من اليوم الأربعاء بعد أن أصدرت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة عاصفة ثلجية، وذلك في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن المدينة ستقوم بسرعة بعمل استعدادات للتدريس عبر الإنترنت، وستصدر لاحقا إخطارا في شأن استئناف الدراسة في المدارس.

وفي بكين، أدى تساقط الثلوج لاضطراب في شبكة النقل العمومي، وهو الوضع الذي دفع السلطات المحلية لاتخاذ تدابير لضمان سلامة المواطنين.