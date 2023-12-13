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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسبوع محمل بالأمطار| حالة الطقس خلال 6 أيام.. وتحذيرات من السيول

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الطقس 

حالة الطقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بداية من اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، إلى الإثنين 18 ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

حالة طقس الأربعاء

يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة تغزر أحيانا، على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

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بنسبة حدوث (70% تقريبا) أمطار متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) بنسبة حدوث (50% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يومي الخميس والجمعة

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا) من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس 

الطقس من السبت إلى الإثنين 

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير بالابتعاد عن مخرات السيول

كشفت خرائط الطقس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على شمال الجمهورية وأقل حدة كلما اتجهنا نحو الداخل.

وشددت الأرصاد الجوية، على ضرورة الابتعاد عن مخرات السيول، وتجنب القيادة وقت سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية أو الأشجار.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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