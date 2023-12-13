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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاربعاء، أن القوات الإسرائيلية تقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي في الضفة الغربية.

و تتواصل العملية العسكرية الغاشمة التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ 68 يوما، وسط سقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما فشلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب التي تستخدم فيها تل أبيب كل ما هو محرم دوليا من أسلحة للقضاء على سكان القطاع.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير أن مجموعة من المسلحين المحاصرين غير النظامين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، ولا يملكون سوى عدد قليل من الأسلحة غير المتقدمة، في إشارة إلى «حماس»، كانوا ندًا لأقوى الجيوش في العالم، المدعم أسلحتها من الولايات المتحدة.

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