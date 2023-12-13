انتهى من تصوير الثالث والرابع.. جيمس كاميرون يكشف تفاصيل عرض أجزاء أفاتار الخمسة

كشف موقع فارايتى عن انتهاء جيمس كاميرون من تصوير الجزء الثالث من "افاتار" كما قام بتصوير الجزء الرابع يالكامل من نفس الفيلم.

وأكد موقع فارايتى أن جيمس كاميرون يخطط أيضا لتصوير الجزء الخامس من الفيلم وقرر ان يتم عرض الجزء الثالث فى نهاية 2025 حيث كان من المقرر أن يتم عرضها فى 2024 إلا إن ديزني قرر تأجيله.

كما أوضح موقع فارايتى أن فريق عمل الفيلم وضع جدول زمنى لعر الأجزاء الخامسة حيث تقرر عرض الجزء الرابع نهاية عام 2029 والجزء الخامس المقرر تصويره قريبا يعرض فى نهاية 2031.

أفاتار

تمكن الجزء الثانى من سلسلة Avatar أن يحقق نجاحا غير عادي سواء بدور العرض المصرية أو الدولية، فلقد تمكن من أن يحقق 7,258,529 جنيه، حيث أشاد النقاد والجمهور بالفيلم، ليحقق المعادلة التي دوما مايبحث عنها السوق السينمائي المصري، مما يؤكد علي أن المخرج جايمس كاميرون نجح في أن يكسب الرهان بأن الجمهور لن يعود فقط إلى باندورا بعد 13 عاماً، بل ستفتح أعينها لمشاهدة تقنيات جديدة لفيلم تم تصويره في 48 إطاراً في الثانية، وكان الفيلم السابق "Avatar 1" قد تم تصويره وعرضه بالمعيار السينمائي البالغ 24 إطاراً في الثانية، وهذا يعني أن "Avatar 2" يعرض 24 صورة ثابتة على الشاشة كل ثانية، مما يخلق مشهداً مبهراً يتيح للمشاهد الإحساس بكل حركة، وكان الهدف من التقنيات الجديدة المستخدمة في "Avatar 2" هو إنشاء تجربة بصرية سلسة تزيد من المظهر الجمالي والسينمائي لكل لقطة في الفيلم