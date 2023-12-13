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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية لعقد مؤتمر بشأن غزة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نصح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم مبادرة روسيا لعقد مؤتمر مع الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي واللاعبين في الشرق الأوسط حول غزة.

 

وقال لافروف: "لا شك أن منظمة مثل الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا قياديا في عقد مثل هذا الاجتماع"، مؤكدا على ضرورة قيام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بعقد هذا الاجتماع. 

 

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أتوقع أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة في وضع يسمح له بتقديم مثل هذه المبادرة".

وأوضح أن استمرار الظلم تجاه الشعب الفلسطيني الذي وعد بالدولة في عام 1948 "يشجع المشاعر الإرهابية والمتطرفة الكبرى". 

 

وأشار لافروف إلى أن "هذا مكّن الإرهابيين على الأقل من استغلال حالة عدم الرضا هذه بين الفلسطينيين والدول العربية الأخرى لتجنيد المزيد من المؤيدين للقتال المسلح وإقامة هياكل إرهابية".

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