روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، بعد قرار الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال نيبينزيا في اجتماع الدورة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن أخيرًا، بعد الجمعية العامة، من الوفاء بالتزاماته".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قام ممثلو الإمارات العربية المتحدة بإعداد وتقديم مشروع آخر للنظر فيه لزيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ولفت المندوب الروسي إلى أن الولايات المتحدة تقف في طريق جميع جهود حفظ السلام، مستطردًا "منذ البداية رفضت واشنطن بشكل مباشر دبلوماسية تعدد الأطراف. لقد سمعنا من الممثلين الأمريكيين أنه بينما تنخرط واشنطن في دبلوماسية ثنائية هادئة على الأرض، لا داعي لأن يتدخل أحد في هذا الأمر".

وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي إجراءات حاسمة خلال كل هذا الوقت، محملًا الولايات المتحدة، بعد استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، المسئولية عن كل جريمة قتـ.ـل في القطاع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.