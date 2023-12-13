عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

علم روسيا
علم روسيا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، بعد قرار الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال نيبينزيا في اجتماع الدورة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن أخيرًا، بعد الجمعية العامة، من الوفاء بالتزاماته".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قام ممثلو الإمارات العربية المتحدة بإعداد وتقديم مشروع آخر للنظر فيه لزيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ولفت المندوب الروسي إلى أن الولايات المتحدة تقف في طريق جميع جهود حفظ السلام، مستطردًا "منذ البداية رفضت واشنطن بشكل مباشر دبلوماسية تعدد الأطراف. لقد سمعنا من الممثلين الأمريكيين أنه بينما تنخرط واشنطن في دبلوماسية ثنائية هادئة على الأرض، لا داعي لأن يتدخل أحد في هذا الأمر".

وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي إجراءات حاسمة خلال كل هذا الوقت، محملًا الولايات المتحدة، بعد استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، المسئولية عن كل جريمة قتـ.ـل في القطاع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

روسيا مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الامارات العربيه المتحده غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

ترشيحاتنا

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي ومنافسة بين زهران وعمر على المركز الثاني

جوارديولا يزف نبأ سارًا بشأن هالاند قبل كأس العالم للأندية

الاحتلال يطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين| فيديو

روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

اللجنة العامة رقم 5 مركز كفرالشيخ: حصول المرشح السيسي على 210 آلاف و243 صوتا

واحد عايز يروح أوروبا والتاني الدوحة|فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ