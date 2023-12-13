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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الانتخابات الرئاسية شهدت تعددية حزبية غير مسبوقة| فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية.. أكد  النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمجهود كبير لتسهيل عملية الاقتراع والانتخاب للمواطنين بجميع المحافظات.
 

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وقال "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إن لجان الوافدين كانت علامة فارقة في الانتخابات الرئاسية، والتي مكنت ملايين المصريين من المشاركة؛ لتواجدهم بعيدًا عن مراكز الاقتراع الخاصة بيهم، بجانب الكثير من التيسيرات لذوي الهمم.  
 

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الانتخابات الرئاسية شهدت تعددية حزبية غير مسبوقة، حيث إن هناك 3 مرشحين من أصل 4 رؤساء لأحزاب منها أحزاب معارضة، ما يعطي انطباعا حول مصداقية تقارير الوطنية للانتخابات.

وتابع: “الإعلام المحايد تناول الانتخابات الرئاسية بحيادية”، منوهًا إلى أن جزءا كبيرا من الإعلام الغربي أشاد بالانتخابات الرئاسية، والمراقبين لم يرصدوا خروقات وسلبيات في الانتخابات سوى سلبيات تتعلق بالتكدس أو تأخر فتح اللجان، وهذا نجاح يحسب للدولة المصرية.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات تنسيقية شباب الاحزاب النائب عمرو درويش

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