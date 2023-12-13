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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 13-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.320 جنيه.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.30 جنيه للبيع، و 33.19 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 38.87 جنيه للبيع، و38.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.32  جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء .

,كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بالأجواء الشتوية، مع التأثر بمنخفض جوي يعمل على وجود فرص لسقوط أمطار.
 

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لافتة إلى أن الأمطار ستمتد خفيفة  إلى المناطق الداخلية منها جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أكثر المناطق تأثرًا بسقوط الأمطار هي المناطق الشرقية، حيث متوقع أن تسقط أمطار متوسطة على شمال سيناء وقد تغزر أحيانًا مكونة سيول نظرًا للطبيعة الجبلية للمنطقة، مشيرة إلى أن اليوم هناك استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط في حركة الرياح، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار وأنه يجب ارتداء الملابس الشتوية عند الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 12
الإسكندرية 22  - 13
الإسماعيلية 23 - 13
الغردقة 25 -17
أسوان 26 - 13
سوهاج 23 - 12
المنيا 22- 10

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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